Galatasaray'ın eski oyuncusuna 1 yıllık doping cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray Odebank takımı oyuncularından Stephan Lasme'ye 1 yıl hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, 22 Mayıs tarihinde Galatasaray Odebank ile Pınar Karşıyaka arasında oynanan Spor Toto Süper Lig play-off çeyrek final maçının bitiminde sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Lasme'nin doping kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Kontroller neticesinde sporcunun 2016 yılı WADA Yasaklı Maddeler Listesi'nde yazılı olan, "Carboxy-THC" maddesini bulundurduğu ve 1 yıl hak mahrumiyeti ile 50 bin lira para cezası almasına karar verildiği bildirildi.