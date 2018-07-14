Galatasaray'dan tek gollü prova

Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden Galatasaray, Utogrund Stadı'nda FC Wil ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, De Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.

32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran Eren Derdiyok takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

Muğdat formayı giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.