Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması

İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevini bırakan Sedat İncesu ile ilgili açıklama yayımladı.

İncesu\'ya hiçbir maaş borcu olmadığının yapıldığı açıklamada tekerlekli basketbol takımı oyuncularına da maaşlarının zamanında ödendiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: \" Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, \"...aylardır bir kuruş almadım...evime yürüyerek gidiyorum...\" gibi ifadeler kullanmıştır. Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur: Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir. Kulübümüzün Sedat İncesu\'ya hiçbir maaş borcu yoktur. Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir.\"