Galatasaray'dan KAP'a Semih Kaya açıklaması

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Semih Kaya\'nın transferi için AC Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Semih Kaya\'ya sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL ücret ödenecek.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP\'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.\"