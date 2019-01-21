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Spor

Galatasaray'dan KAP'a Semih Kaya açıklaması

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için AC Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

21 Ocak 2019 20:21

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Semih Kaya\'nın transferi için AC Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Semih Kaya\'ya sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL ücret ödenecek.
Sarı-kırmızılı ekipten KAP\'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.\"

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