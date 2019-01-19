Galatasaray'dan Emre Çolak açıklaması

Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Emre Çolak'ın yeniden transfer edileceğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili transfer girişiminin olmadığı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.

"Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

"Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

"Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulur."