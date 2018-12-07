Galatasaray'dan Demba Ba atağı

Galatasaray, Demba Ba için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Galatasaray’da transfer hareketliliği başladı. Devre arası transfer dönemi için forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Demba Ba’yı gündemine aldı.

Senegalli oyuncunun menajeriyle temasa geçen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ba’nın şartları hakkında bilgi aldı.

Sarı kırmızılılar, Shanghai Shenhua 2.5 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki forvetle ilgili kararının ardından, Çin ekibiyle temasa geçecek. Kulüplerin anlaşması halinde, Galatasaray, Demba Ba’yı sezon sonuna kadar kiralayacak.

Demba Ba, 2014-2015 sezonunda ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymişti.

2014-2015'te Beşiktaş'ta 44 maçta 27 gol kaydeden Ba, 2016-2017'de ise 2 karşılaşmada 1 gol atmıştı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, bu sezon Shanghai Shenhua ile çıktığı 17 maçta 6 gol atarken, 2 de asist yaptı.