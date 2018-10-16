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Spor

Galatasaray'dan CAS'a itiraz başvurusu

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, UEFA ile aralarında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının yeniden incelenmesi kararına itiraz için CAS'a başvuruda bulunduğunu açıkladı

16 Ekim 2018 02:18

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, UEFA ile aralarında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının yeniden incelenmesi kararına itiraz için CAS\'a başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, \"Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi\'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur\" denildi.

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