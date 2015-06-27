Galatasaray’da yeni hedef Torino’dan Kamil Glik

Galatasaray golcü transferinde sonuca ulaşmaya çalışırken, bir yandan da savunmaya takviye yapmak için hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Torino'da forma giyen Polonyalı stoper Kamil Glik ile yaptığı ön görüşmede olumlu sonuç aldı. Ancak Torino, Kamil Glik icin 12 milyon Euro bonservis bedeli isteyince transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, UEFA'nın finansal fair-play kuralları gereği transfer harcamalarında denge politikası izleyen yönetim, Kamil Glik ismini şimdilik düşünmüyor.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetime verdiği raporda takıma katkı sağlayabilecek bir stoperin bulunması durumunda kadroya takviye yapılmasını istemişti. Hamzaoğlu, Avusturya kampında Dany ile birlikte Chedjou, Hakan Balta, Koray Günter ve Semih Kaya'dan faydalanabilecek. Dany'nin son durumu ilk etap kamp çalışmalarında görmek isteyen Hamzaoğlu, Kamerunlu oyuncunun performansına göre son kararını verecek.

Yönetim, İspanya ve İtalya'da stoper arayışlarına devam ediyor. Galatasaray, transfer döneminin açıldığı ilk günlerde Bursaspor'dan Serdar Aziz için girişimde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.