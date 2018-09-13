Galatasaray'da Wagner sesleri

Galatasaray, devre arasında forvet transferi yapmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Fotomaç'ın haberine göre transfer döneminde Bafetimbi Gomis'i satan ve yerine forvet transferi yapmayan Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız golcüsü Sandro Wagner ile ilgileniyor.

Ocak ayında yapılacak takviye için kolları şimdiden sıvayan Fatih Terim, kurmaylarına Wagner'i yakından takip etmeleri ve rapor hazırlamaları yönünde talimat verdi.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 25 maça çıkan Wagner, 12 golün altına imzasını atmıştı.