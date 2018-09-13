T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Wagner sesleri

Sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarına şimdiden başladı

13 Eylül 2018 20:34

Galatasaray, devre arasında forvet transferi yapmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Fotomaç'ın haberine göre transfer döneminde Bafetimbi Gomis'i satan ve yerine forvet transferi yapmayan Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız golcüsü Sandro Wagner ile ilgileniyor.

Ocak ayında yapılacak takviye için kolları şimdiden sıvayan Fatih Terim, kurmaylarına Wagner'i yakından takip etmeleri ve rapor hazırlamaları yönünde talimat verdi. 

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 25 maça çıkan Wagner, 12 golün altına imzasını atmıştı.

ETİKETLER

Galatasarayforvet transferiSandro Wagner
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24