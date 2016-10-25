T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Subotic harekâtı

Savunmada sıkıntı yaşayan Riekerink, Borussia Dortmund'da forma giyen Subotic'i devre arası takıma kazandırmayı amaçlıyor

25 Ekim 2016 11:30

Galatasaray'ın savunma göbeğindeki sorunu, mevcut kadrodan isimlerle çözemeyeceğine inanan teknik direktör Riekerink, yönetimine, "Devre arasında bana stoper alın" dedi.

12.5 milyon Euro yatırım yapılan Serdar Aziz'in sakatlıkla boğuşması, genç Koray'ın çapraz bağlarının kopması sonrasında Chedjou-Hakan Balta ikilisine tek alternatifi Semih kalan Hollandalı teknik adam bu isteğini yönetime kabul ettirdi.

 

Satın alma opsiyonuyla kiralanacak

 

UEFA kontrolünde 5 milyon Euro'luk bütçesini bu transfere ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund'dan Subotic'i devre arasında takıma kazandırmayı amaçlıyor.

Sırp oyuncuyu yarım devre kiralayıp sezon sonunda bonservisini almayı hedefleyen Galatasaray, 28 yaşındaki tecrübeli stoper için kiralama bedeli dahil 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

ETİKETLER

Neven SubotictransferGalatasaraySerdar Aziz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24