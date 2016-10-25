Galatasaray'da Subotic harekâtı

Galatasaray'ın savunma göbeğindeki sorunu, mevcut kadrodan isimlerle çözemeyeceğine inanan teknik direktör Riekerink, yönetimine, "Devre arasında bana stoper alın" dedi.

12.5 milyon Euro yatırım yapılan Serdar Aziz'in sakatlıkla boğuşması, genç Koray'ın çapraz bağlarının kopması sonrasında Chedjou-Hakan Balta ikilisine tek alternatifi Semih kalan Hollandalı teknik adam bu isteğini yönetime kabul ettirdi.

Satın alma opsiyonuyla kiralanacak

UEFA kontrolünde 5 milyon Euro'luk bütçesini bu transfere ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund'dan Subotic'i devre arasında takıma kazandırmayı amaçlıyor.

Sırp oyuncuyu yarım devre kiralayıp sezon sonunda bonservisini almayı hedefleyen Galatasaray, 28 yaşındaki tecrübeli stoper için kiralama bedeli dahil 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.