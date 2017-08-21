Galatasaray'da özel misafir

İSTANBUL, (DHA)--Galatasaray Kulübü\'nün bugün çok özel bir misafiri vardı. Brezilya\'da alt liglerde mücadele eden ve ismi \"Galatasaray Voleybol\" olan takımın Başkan Yardımcısı Modesto de Almeida Barros Junior, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm\'ün davetlisi olarak Türk Telekom Stadyumu\'nda ağırladı. Brezilya\'da Sarı-Kırmızı renklerle ve Galatasaray logosuyla mücadele eden Galatasaray Voleybol takımının başkan yardımcısı, ziyareti sırasında Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Turgun, Galatasaray Sportif AŞ Pazarlama Müdürü Orkun Darnel ve Galatasaray Voleybol Şubesi Genel Menajeri Mehmet Berent Bayrakçı ile bir süre sohbet etti ve Brezilya\'daki kulüp hakkında bilgi verdi. Modesto daha sonrasında Türk Telekom Stadyumu\'nu gezme fırsatı da buldu.

