Galatasaray'da Milik hareketliliği

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği ekonomik anlamda da çok dikkatli adımlar atmak zorunda olan sarı kırmızılılar, transfer için bir çok isim ile temas halinde. Özellikle kontratı sona eren Ryan Donk ile henüz sözleşme imzalamayan sarı kırmızılıların Hollandalı oyuncu ile kısa süre içinde yeniden anlaşması bekleniyor. Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen ve şampiyonlukta müthiş katkı sağlayan Nagatomo konusunda kulübü Inter ile büyük oranda anlaşma sağlandığı ve Japon oyuncunun transferinin Dünya Kupası'nın ardından resmiyete dökülmesi bekleniyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; hücum hattına takviye yapmak isteyen ve özellikle Gomis'e iyi bir alternatif arayan sarı kırmızılılar Napoli'nin Polonyalı golcüsü Milik cephesinden gelecek habere odaklanmış durumda. İalyan ekibiyle golcü futbolcunun 2 milyon euro bedel ile kiralanması konusunda anlaşan sarı kırmızılılar, Milik'in de onay vermesi durumunda bu transferi bitirecek. Polonya milli takımı ile düna kupasında boy gösteren 24 yaşındaki yıldız oyuncu H grubu'nun ilk mücadelesi olan Senegal maçında 73 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Galatasaray'da 2 sezondur kiralık olarak forma giyen Denayer konusunda girişimler sürerken Belçikalı oyuncu'ya başka takımlarında talip olduğu idda edildi. Stoper bölgesine takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim Denayer'in mutlak olarak transfer edilmesini istiyor. Sarı kırmızılı yönetiminde Denayer'i tekrar takıma kazandırmak için İngiliz ekibi Manchester City ile sıkı bir pazarlık içinde olduğu idda edildi.