Galatasaray'da ilk hedef Subotic

Kadrosuna birçok önemli ismi katan ancak stoper mevkiinde arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu sıkıntıyı Neven Subotic'le çözmenin planlarını yapmaya başladı.

Koray ve Serdar Aziz'in sakatlığı, Semih'in maç eksiği ve Chedjou'nun da sık sık hata yapmasıyla Hakan Balta'ya partner bulmakta zorlanan Riekerink, ocak ayında bu bölgeye transfer yapılması şeklinde rapor vermişti. Alternatifli bir liste belirleyen yönetimin son gözdesi Subotic oldu.

Riekerink çok istiyor

Serdar Taşçı'yı liste başı yapan ancak gurbetçi futbolcudan beklediği yanıtı alamayan Galatasaray, aradığı ismi Almanya'da buldu. Borussia Dortmund'un yeniden yapılanmasında gözden düşen Subotic'in alınmasını isteyen Riekerink, Sırp futbolcunun tecrübesinden faydalanacak.



Güçlü fiziği ve pozisyon bilgisiyle duran toptan yenen gol sıkıntısını giderecek isim olarak düşünülen Subotic'in de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor.



Yönetim transferi bitirmek için menajerler aracılığıyla girişimlere başladı.