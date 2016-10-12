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Spor

Galatasaray'da ilk hedef Subotic

Savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray, Borussia Dortmund'da gözden düşen Neven Subotic'i transfer etmek için harekete geçti

12 Ekim 2016 12:38

Kadrosuna birçok önemli ismi katan ancak stoper mevkiinde arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu sıkıntıyı Neven Subotic'le çözmenin planlarını yapmaya başladı.

Koray ve Serdar Aziz'in sakatlığı, Semih'in maç eksiği ve Chedjou'nun da sık sık hata yapmasıyla Hakan Balta'ya partner bulmakta zorlanan Riekerink, ocak ayında bu bölgeye transfer yapılması şeklinde rapor vermişti. Alternatifli bir liste belirleyen yönetimin son gözdesi Subotic oldu.

 

Riekerink çok istiyor

 

Serdar Taşçı'yı liste başı yapan ancak gurbetçi futbolcudan beklediği yanıtı alamayan Galatasaray, aradığı ismi Almanya'da buldu. Borussia Dortmund'un yeniden yapılanmasında gözden düşen Subotic'in alınmasını isteyen Riekerink, Sırp futbolcunun tecrübesinden faydalanacak.

Güçlü fiziği ve pozisyon bilgisiyle duran toptan yenen gol sıkıntısını giderecek isim olarak düşünülen Subotic'in de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor.

Yönetim transferi bitirmek için menajerler aracılığıyla girişimlere başladı.

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