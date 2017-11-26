Galatasaray'da galibiyet sevinci

Garry Rodrigues: \"Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı\"

Yasin Öztekin: \"Apar topar maça girmek zorunda kaldım\"

Bafetimbi Gomis: \"Daha fazla gol atmamız gerekiyordu\"

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup eden Galatasaray\'da Garry Rodrigues, Yasin Öztekin ve Bafetimbi Gomis, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncuların açıklamaları şu şekilde:

RODRIGUES: \"KAZANMAYI HAK EDEN BİR GALATASARAY VARDI\"

\"Maçın genelinde kesinlikle kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi oynayan bir Galatasaray vardı. Takımımla gurur duyuyorum. Takımın yaratıcılığı gayet iyiydi. Ofansif anlamda hep yaratıcı bir Galatasaray var. Yaratıcı olduğunuz zaman o golleri buluyorsunuz. Bugün de birçok pozisyona girdik. 2 gol attık. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından birisi. Mutlaka keyifli bir maç olacak.\"

YASİN: \"APAR TOPAR MAÇA GİRMEK ZORUNDA KALDIM\"

\"Tolga sakatlandı, ben de apar topar maça girmek zorunda kaldım. 13 hafta bekledim, çok çalıştım, hiçbir zaman pes etmedim. Tabii ki şans geldiği için çok mutluyum. Bundan sonra da inşallah takıma yararlı olurum. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Daha rahat bir maç geçirebilirdik. Ama yendiğimiz için çok mutluyum. Aynı zamanda gol atıp, asist yaptığım için mutluyum. Ben de iyi oynayarak takıma katkı sağlamak istiyorum. 13 hafta oynamadım. Zor bir süreçti. 120 maça çıktım. 4. sezonumdayım. Kendime inanıyorum, güveniyorum. Bundan sonra takımıma katı sağlamak için elimden geleni yapacağım.\"

GOMIS: \"DAHA FAZLA GOL ATMAMIZ GEREKİYORDU\"

\"Zor bir karşılaşmaydı ama kazanmayı bildik. Önemli olan taraftarımıza kazanma sevinci yaşatmaktı bunu başardık ama daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Benim seviyemdeki bir oyuncunun da daha fazla gol atması gerekirdi. Kendimden çok memnun değilim, kendimden ve takım arkadaşlarımdan beklentim çok yüksek. Top geldiğinde son hamleyi yapıp golü atmam gerek. Daha fazla gol atmalıyım. Özellikle takım gerideyken veya eşitlik sürerken golleri atmalıyım. Bunun için de antrenmanlarda daha çok çalışıp golü bulmalıyım. Beşiktaş derbisi iyi olacak. Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Beşiktaş maçı kolay olmayacak ama Başakşehir\'deki yaşadığımız kazadan sonra bugünkü 3 puanın anlamı çok önemliydi. Beşiktaş çok önemli bir takım, bunu Şampiyonlar Ligi\'nde de gördük. Biz 3 puanı alıp geri döneceğiz.\"