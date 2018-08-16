Galatasaray'da forvete yeni aday

UEFA ile yeniden imzalanan Finansal Fair Play anlaşmasından dolayı transfer yapmakta zorlanan Galatasaray, Valencia'nın golcüsü Simone Zaza'ya yöneldi.

Fotomaç'ın haberine göre İspanyol ekibinin kapısını çalan sarı-kırmızılı takım, "Zaza'yı bize kiralayın" teklifinde bulundu. Valencia'nın ilk tercihi İtalyan golcüyü satmak ancak kiralamaya da sıcak bakacağı belirtildi.

27 yaşında, 1.86 m. boyundaki Zaza, geçen sezon 33 lig maçında 13 gol attı. Transfermarkt verilerine göre Zaza'nın şuanki piyasa değeri 22 milyon Euro.