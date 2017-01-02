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Spor

Galatasaray'da Aleix Vidal harekâtı

Aleix Vidal'in, yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısı nedeniyle düşünmek istediği belirtildi

02 Ocak 2017 11:35

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona'dan Aleix Vidal'e talip oldu. 

Oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferde aşama kaydetmişti. Ancak İstanbul'da yılbaşı gecesi meydana gelen terör olayları nedeniyle Vidal, kararını vermek için biraz süre istedi. 

ntvspor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililere, İstanbul'daki olaylardan etkilendiğini söyleyen Vidal, "Bana biraz süre verin. Bu konuyu düşünmek istiyorum, transferim ile alakalı en doğru kararı vermem için biraz zamana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların sağ bek ve sağ açıkta faydalanmak istediği Vidal, bu sezon Barcelona'da çok az süre aldı. İspanyol futbolcu 5 maçta forma giyip 1 sarı kart gördü.

Vidal, Barcelona'ya Sevilla'dan transfer olmuştu.

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