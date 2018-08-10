Galatasaray'a Ankara'da yoğun ilgi

ANKARA / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara\'ya geldi.

Özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı\'na gelen Sarı-kırmızılı kafileyi, yaklaşık 100 kadar taraftarı tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve golcü futbolcu Bafetimbi Gomis\'e yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Sarı-kırmızılıların maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

\"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğan Can Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın havalimanından çıkışı

- Taraftarların sevgi gösterileri