Galatasaray Yönetimi'nde bir istifa daha

Galatasaray'da istifalar devam ediyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Levent Nazifoğlu'nun ardından bugün, Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da görevini bıraktı.

Eski başkanlardan Alp Yalman Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını kulübe bildirdi. Levent Nazifoğlu'nun ayrılışı sırasındaki süreçten rahatsızlık duyan Alp Yalman, Sportif A.Ş.'deki bu yapılanmada artık yer alamayacağını öne sürerek istifa etti.

Böylece son bir ay içerisinde Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden peş peşe Nasuhi Akar, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman ayrılmış oldu.

"Ben çok yoruldum"

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa istifanın ardından "Ben çok yoruldum, her gün yalan var. Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor. Ben bu maskeyi takmayacağım, kendim istifa ettim" açıklamsında bulunmuştu.

"Özbek'in morali bozuk"

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre 25 Mart'ta gerçekleştirilecek Mali Kurul Kongresi'nden önce yaşanan üst üste istifalar, Dursun Özbek'in elini kolunu bağladı. Sportif anlamda alınan kötü sonuçlar, ekonomik olarak çekilen zorluklarla birlikte yönetim içinde yaşanan bu ayrılıkların, Özbek'in moralini oldukça bozduğu öğrenildi.

"Bilerek kaybettik" diyen Galatasaray yöneticisi istifa etti