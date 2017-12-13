Galatasaray yenildi ama turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sivas Belediyespor ile karşılaşan Galatasaray, 2-1'lik mağlubiyete rağmen ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyet nedeniyle bir üst tura yükseldi.

Sivas Belediyespor’a konuk olan Galatasaray, 5-1’in rövanşında sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Maçın 10. dakikasında Sinan Gümüş’ün attığı gole ev sahibi ekip Sivas Belediyespor 43’te Samet Katanalp ile yanıt verdi.

İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken 90+1’de Ali Aydın’ın attığı golle Sivas Belediyespor mücadeleyi 2-1 kazandı.

Ancak ilk maçta Galatasaray’ın aldığı 5-1’lik galibiyetle sarı kırmızılı takım bir üst tura yükselen taraf oldu.

Öte yandan Sivas Belediyespor’da Samet Katanalp 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.