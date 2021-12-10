Galatasaray, UEFA'dan kasasını doldurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, 17,5 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden Galatasaray statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin euro) teselli buldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Galatasaray, gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon euroyu kasasına koyarken, 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyetle 1,89 milyon euro ve 3 beraberlikle de 0,63 milyon euro kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, gruptaki beraberlikler sonucu havuzda toplanan paradan da 0,63 milyon euroluk pay elde etti.

Grup maçlarını namağlup zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik primi olarak 1,1 milyon euro, son 16 turu primi olarak da 1,2 milyon euroluk ödülü kasasına koydu.

Katsayı gelirinde ise 24 hissesi bulunan Galatasaray, buradan da 3,168 milyon euro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzundan da yaklaşık 5 milyon euroluk gelir bekliyor.