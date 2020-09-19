Galatasaray, Trezeguet'in peşinde

Netfçi Bakü maçı öncesi “Transfer arıyoruz ama bahsedilen bölgeye değil” açıklamasını yapan Fatih Terim, adeta orta saha dışında da ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Galatasaray teknik heyetinin en çok oyuncu arzuladığı bölge de belli oldu: Kanatlar.

Sözcü'den Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Terim'in vurgu yaptığı mevki, hücuma yönelik kanat oyuncusuydu ve üzerinde durulan ismin Trezeguet olduğu ortaya çıktı. Galatasaray, Aston Villa'yı geçen sezon Premier Lig'de tutan Mısırlı futbolcunun adını verdi.

Galatasaray’ın geçen sezon da transferini istediği ancak 10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan İngiltere'ye giden Trezeguet, menajerini değiştirmiş ve William D'Avila ile anlaşmıştı.

Sarı-kırmızılı takıma gelen pek çok ismin de menajerliğini yapan D'Avila ile 25 yaşındaki futbolcunun durumu konuşuldu. Aston Villa ile 2023'e kadar kontratı bulunan Trezeguet'nin kiralanması için mesai başladı. Trezeguet-Diagne ikilisi, Kasımpaşa'da harikalar yaratmıştı.