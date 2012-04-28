Galatasaray Trabzon'da coştu

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun 3. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk yarısı 3-0 biten karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı

Karşılaşmaya hızlı başlayarak ilk 5 dakika içerisinde 3 pozisyon yakalayan, ancak bunları değerlendiremeyen Galatasaray, Trabzonspor’un oyunda dengeyi kurmaya çalıştığı anlarda Selçuk’un 20. dakikada serbest atıştan attığı golle öne geçmeyi başardı.

Golün hemen ardından Selçuk’un serbest atıştan gönderdiği topa kafa vuruşu yapan Necati, farkı 2’ye çıkardı. Devrenin sonlarında yine bu futbolcu takımını 3-0 öne geçirerek, takımını iyice rahatlatan golü attı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

2. dakikada Giray’ın geri pasında Tolga’nın uzaklaştırmak istediği top Necati’nin önüne düştü. Ceza alanına doğru hareketlenen bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Tolga, topu kontrol ederek hatasını telafi etti.

3. dakikada Emre Çolak’ın soldan ortasında ceza alanı içindeki Elmander’in kafa vuruşunda top, üsten auta gitti.

4. dakikada Engin Baytar’ın pasında ceza alanı sol çaprazındaki Emre Çolak’ın sert şutunda meşin yuvarlak, az farkla üsten auta çıktı.

16. dakikada Colman’ın pasında ceza alanı sol çaprazındaki Adrian’ın sert şutunda top, yandan oyun alanını terk etti.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Bu dakikada Selçuk, Serkan’ın ceza yayı üzerinde Engin Baytar’ı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta topu kaleci Tolga’nın solundan filelere gönderdi: 0-1

22. dakikada Galatasaray 2’nci golü buldu. Bu dakika Selçuk’un kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde iyi yükselen Necati, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2

24. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Olcan’ın pasında ceza alanı içindeki Colman’ın şutunda kaleci Muslera topun sahibi oldu.

29. dakikada Hakan Balta’nın pasında ceza alanı içindeki Emre Çolak’ın yerden şutunda kaleci Tolga, yatarak topu kontrol etti.

42. dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Bu dakikada Selçuk’un ara pasında savunmanın arkasında kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Eboe’nin şutunda Tolga’yı geçerek filelere doğru giden topu tamamlayan Necati, kendisinin 2’nci, takımının 3’üncü golünü kaydetti: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray, 3-0 önde bitirdi.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Bülent Yıldırım, Orkun Aktaş, Ekrem Kan

Trabzonspor: Tolga, Celustka, Giray, Mustafa, Cech, Zokora, Colman, Serkan, Adrian, Olcan, Halil

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar, Selçuk, Melo, Emre Çolak, Necati, Elmander

Goller: Dk. 20 Selçuk, Dk. 22 ve 42 Necati (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 37 Colman (Trabzonspor), Dk. 41 Semih (Galatasaray)

Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar

Süper Final Şampiyonluk Grubu’nun ilk haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta burnu kırılan ve İstanbul’da ameliyat olduktan sonra kentteki yoğun sis nedeniyle de şehre gecikmeli gelerek son iki antrenmanda yer alabilen Burak, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Ligde gol krallığında 32 golle ilk sırada yer alan Burak’ın tam olarak forma giyecek duruma gelememesi nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya alınmadığı öğrenildi. Güneş, Burak Yılmaz’ın yokluğunda geçen haftaki Beşiktaş maçında forma verdiği ve takımının galibiyet golünü atan Halil Altıntop’u bu karşılaşmada da görevlendirdi.

Trabzonspor’da tek değişiklik, Galatasaray'da aynı kadro

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki Beşiktaş maçına oranla sadece tek oyuncu değişikliğine gitti. Güneş, maçta oyundan alınırken disiplinsiz davranışlar gösteren Volkan Şen’i yedek soyundururken, Çek oyuncu Celustka’ya ilk 11’de görev verdi. Savunmanın sağında Celustka forma giyerken, Beşiktaş maçında bu mevkide görev yapan Serkan ise bu kez orta alanda görevlendirildi. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ise geçen hafta 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının kadrosunda değişik yapmadı.

Kadın ve çocuk taraftarlar izledi

Trabzonspor’un Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle karşılaşmayı kadın ve 12 yaş altı çocuklar izleyebildi. Üç gün önceden karşılaşmanın ücretsiz dağıtılan biletleri tükenirken, stadı dolduran 25 bin dolayında kadın ve çocuk taraftar takımlarına destek verdi. Taraftarlar, Beşiktaş maçında olduğu gibi 3 Temmuz’dan bu yana yaşanan şike iddialarında kendilerine haksızlık yapıldığı savunarak, beyaz mendillerle tepkilerini ortaya koydu.

Taraftarlara Galatasaray forması yasağı

Trabzonspor Kulübü, maç sabahı Galatasaray formasıyla gelen taraftarların stada alınmayacağını açıkladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ”Galatasaray formasıyla maça gelen taraftarlar güvenlik gerekçesiyle içeriye alınmayacaklar. Taraftarlarımızdan maçta takımımızı sadece TS Club ürünleriyle desteklemelerini bekliyor, kendilerine yoğun ilgileri nedeniyle teşekkür ediyoruz” denildi.