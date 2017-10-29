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Spor

Galatasaray, Trabzon’a geldi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Süper Lig'in 10’uncu haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi

29 Ekim 2017 01:27

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)

Süper Lig\'in 10’uncu haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon\'a geldi.
Trabzon Havalimanı\'na saat 21.40 sıralarında iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup karşılayarak takım lehine tezahüratlarda bulundu. Aynı zamanda bir grup Trabzonspor taraftarı da havalimanına gelerek Galatasaray aleyhine tezahürat yaptı. Bu sırada güvenlik güçleri, bordo-mavili takımın taraftarlarını uzaklaştırdı. Galatasaray kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele gidip yerleşti. Burada da bazı taraftarlar kafileyi karşıladı, futbolcularla da fotoğraf çekildi.
Galatasaray, yarın saat 19.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Galatasaray’ın Trabzon Havalimanı’ndan ve yerleştiği otelden görüntüler

FOTOĞRAFLI

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