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Spor

Galatasaray Strum Graz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ikinci maçında Sturm Graz'ı konuk edecek.

01 Ekim 2009 03:00

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ikinci maçında Sturm Graz'ı konuk edecek. Teknik direktör Frank Rijkaard, Eskişehirspor beraberliğinin bu maça yansımayacağını söyledi.

Panathinaikos'u Atina'da 3-1 yenerek grup mücadelesine çok iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ikinci maçını Ali Sami Yen'de Sturm Graz ile yapacak.

Hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen teknik direktör Frank Rijkaard, ligdeki Eskişehirspor beraberliğinin takımı olumsuz etkilemediğini vurguladı.

Sakatlıkları geçen Emre Aşık ve Ayhan Akman Sturm Graz maçında forma giyebilecek durumda.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren savunma oyuncuları Gökhan Zan ve Emre Güngör takımadaki yerlerini alamayacak.

Avusturya temsilcisi Sturm Graz gruptaki ilk maçında Dinamo Bükreş'e mağlup oldu. Sturm'da Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gordon Schildenfeld forma giyiyor.

Galatasaray'ın gruptaki en iyi takım olduğunu söyleyen teknik direktör Franco Foda, "biz buraya kazanmak için geldik. Ama bir puan alırsak da üzülmeyiz. Galatasaray ileri doğru oynayan bir takım, buna tabii ki tedbir alacağız" dedi.

Ali Sami Yen Stadı'nda saat 22.05'de başlayacak maçı Hollandalı Hendrikus Nijhuis yönetecek.

Karşılaşma TNT karasal yayını ve D Smart 42'nci kanal Euro Futbol'dan ekrana gelecek.

Grubun diğer maçında üç puana sahip Dinamo Bükreş evinde Panathinaikos'u ağırlayacak.

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