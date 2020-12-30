T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Sörloth'un peşinde

30 Aralık 2020 09:09

Galatasaray, Alexander Sörloth’un kiralanması için düğmeye bastı. RB Leipzig ile Trabzonspor arasında yapılan ‘transfer önceliği’ anlaşmasının aşılması için de çözüm aranıyor.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Radamel Falcao'nun hem verimsizliği hem de yüksek ücreti yönetimi yeni arayışlara iterken Sörloth ismi gündeme geldi. Trabzonspor'da gol krallığı yaşayıp taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin saygısını kazanan Sörloth, yaklaşık 20 milyon Euro'ya gittiği RB Leipzig'de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray yönetimi, RB Leipzig ile Trabzonspor arasında yapılan anlaşmayı araştırıyor. Bordo-mavililer, Sörloth'un Türkiye'ye geri dönmesi halinde transfer önceliğine sahip… Yönetim ise İngiltere'den sonra Almanya'da da tutunamayan Norveçli futbolcunun tercihini Galatasaray yönünde yapması için çalışmalara başladı.

Diğer yandan da Falcao'yu satmak için görüşmeler sürüyor.

ETİKETLER

Alexander Sörlothrb leipziggalatasaraytransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24