Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak.

Galatasaray Kulübü 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Geçen yıl kasım ayında vefat eden Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas oylamadan sonra yaptığı açıklamada "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız." sözlerini kullandı.

Tüzük gereği Burak Elmas ve yönetimi en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunda "bir seçim dönemi geçmeden" yeniden aday olamayacaklar.