Randers'ı geriden gelerek deviren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Danimarka temsilcisini Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk etti.

Tribünlerde yer alan yaklaşık 7 bin taraftarının da desteğiyle müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, rakip kalede baskı kurdu. Ancak 11. dakikada diğer yarı alanda kullanılan taç atışı kendi kalesinde tehlikeye dönüştü ve Marvin Egho, Randers'i 1-0 öne geçiren golü buldu. Skor olarak geri düşen sarı-kırmızılı ekip, üst üste tehlikeli ataklar geliştirse de ilk yarıda golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Galatasaray, 48. dakikada Patrick Van Aanholt'un ağları havalandırmasıyla beraberliği buldu. Mbaye Diagne ile üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.

İyi oyununu sürdüren Galatasaray, kalan dakikalarda farkı açamasa da karşılaşmayı 2-1 kazandı. Danimarka'daki 1-1 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşını 2-1 kazanan Galatasaray gruplara adını yazdırdı.

TIKLAYIN - Galatasaray-Randers maçından kareler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus) Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Aytaç Kara), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk. 73 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 87 Mustafa Muhammed) Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin (Dk. 63 Oliver Kristensen), Kehinde (Dk. 83 Filip Kristensen), Johnsen, Lauenborg​​​, Tibbling (Dk. 63 Ankersen), Egho (Dk. 70 Kamara), Mistrati (Dk. 63 Klysner) Goller: Dk. 11 Egho (Randers), Dk. 48 Van Aanholt, Dk. 59 Lauenborg (Kendi kalesine) (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 54 Alpaslan Öztürk, Dk. 70 Luyindama, Dk. 90 Muslera (Galatasaray), Dk. 54 Egho, Dk. 66 Johnsen, Dk. 71 Kamara, Dk. 90+1 Piesinger, Dk. 90+5 Filip Kristensen (Randers)

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez gruplarda

Galatasaray, Avrupa'nın futbolda 2 numaralı organizasyonunda grup sistemine geçilmesinin ardından ilk olarak 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 2 sezonda da (2008-2009, 2009-2010) gruplara kalma başarısı gösterdi.

Ayrıca Galatasaray, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez bir Avrupa kupası organizasyonunda elemeleri geçerek adını gruplara yazdırdı.

Diagne ve Van Aanholt direkleri geçemedi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin 2, Van Aanholt'un 1 şutu direkten döndü.

Mücadelede istekli görüntüsüyle dikkati çeken 29 yaşındaki santrfor, 32 ve 49. dakikada gole çok yaklaşsa da çektiği şutlarda topu direğe nişanladı. Van Aanholt ise 90+4. dakikada çıkardığı şutta yan direğe takıldı.

Mücadelenin 87. dakikasında yerini Mustafa Muhammed'e bırakan Diagne, taraftardan büyük alkış aldı.

Van Aanholt, golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Patrick Van Aanholt, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Bu sezon Galatasaray'daki 6. resmi maçına çıkan Hollandalı sol bek, 48. dakikada Randers ağlarını sarsarak takımı adına beraberliği sağladı. Bu, Van Aanholt'un sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinci oldu.

Barış Alper Yılmaz beğeni topladı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ikinci yarısında gösterdiği performansla alkış aldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sağ kanatta etkili ataklarda baş rolü oynadı.

Ayrıca Sofiane Feghouli de orta sahada attığı paslarla Diagne'yi gol pozisyonlarına soktu.

Karşılaşmanın önemli anları

11’inci dakikada Randers öne geçti. Kehinde’nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Egho’nun kafa vuruşunda yerden seken top Muslera’nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.



20’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey’un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu düzelttikten sonra şutunu çekti ancak top kaleci Carlgren’de kaldı.



32’nci dakikada Babel’in sol kanattan çizgiye iner inmez ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Boey’un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



32’nci dakikada Feghouli’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin kaleciyi geçtikten sonra çektiği şut üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.



40’ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kehinde’nin şutu az farkla yandan auta gitti.



42’nci dakikada sol kanattan Aanholt’un ortasında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Babel’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.





48’inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Babel, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Aanholt’a çıkardı. Aanholt’un uzak kale direğine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



49’uncu dakikada sarı-kırmızılılar, bulduğu iki net pozisyonla öne geçme şansını değerlendiremedi. Feghouli’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu kaleci kurtarmayı başardı. Baskısını sürdüren Galatasaray’da pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazda tekrar topla buluşan Diagne’nin şutu bu sefer de üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.





59’uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Barış’ın sıfıra inerek çevirdiği topta, altı pas içindeki topu uzaklaştırmak isteyen Piesinger’in vuruşu takım arkadaşı Lauenborg’a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.



82'nci dakikada Johnsen'in kullandığı serbest vuruşta Diagne meşin yuvarlağı ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Bundgaard Kristensen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



90+4'üncü dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren van Aanholt, meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top, yan direkten geri geldi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak gruplara kaldı.

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