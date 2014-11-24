Galatasaray, Prandelli ile 'şimdilik' devam kararı aldı

Florya'da teknik direktör Cesare Prandelli ve futbolcularla bir araya gelen Ali Dürüst-Abdurrahim Albayrak ikilisi, daha sonra yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıdan 'şimdilik Prandelli ile devam' kararı çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da gerçekleşen yönetim toplantısının ardından flaş bir karar alındı. Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak ikilisi bugün ilk olarak Prandelli ve futbolcularla biraraya geldi.



İkili, Prandelli'ye rotasyon konusunu açarak bunun takıma zarar verdiğini dile getiridi. Yapılan uyarılarda başta Wesley Sneijder olmak üzere yıldız futbolcuların zaman zaman kadroya alınmamasının doğurduğu olumsuz sonuçlar üzerinde durulduğu öğrenildi.



Futbolculara da ikazlar yapan ikili daha sonra soluğu Sportif A.Ş. toplantısında aldı. Zirveden Prandelli ile devam kararı çıkarken; İtalyan teknik adamla bu birlikteliğin pamuk ipliğine bağlı olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılılar da daha sonra Duygun Yarsuvat'ın başkanlığındaki toplantıya katıldı.