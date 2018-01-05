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Spor

Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter dönemi sona erdi

Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Erman Kunter ile yollar ayrıldı

05 Ocak 2018 17:08

Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Erman Kunter ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kunter, 84-65 mağlup oldukları Darüşşafaka maçı sonrasında, “Sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz. Maçı kazanmak adına savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaşıyoruz. Çok kötü başlamadık ama bunu devam edemedik. Çok ucu ucuna kaybettiğimiz için takım sarsılıyor. Avrupa kupası maçlarının devamını göreceğiz.4 sayı mağlup iken başlıyor. Ondan sonra da artarak gidiyor. Bu takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda takımı destekliyorsanız, sonuna kadar desteklersiniz. Bizde çok farklı oluyor. Bazen öndeyiz; bana, ‘Hakeme niye itiraz etmiyorsunuz’ diyorlar. Bunun sonu yok. Bizi bırakın; oyuncular en azından verdikleri emeklerin karşılığını almak istiyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Bazı sorunlarımız var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Biz ilk defa böyle farklı skorla maç kaybettik. Kötü bir takım değiliz. Bazen bu tip mağlubiyetlerin faydası olur. Çok büyük destek görmüyoruz. Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Üzüldüğüm taraf oyuncuların emekleri var. Emeğe saygı göstermek çok önemli” diye konuşmuştu.

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