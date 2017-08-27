Galatasaray Odeabank'ın kamp programı belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul\'da sürdüren Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı\'nın yurtdışı kamp programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım ilk olarak 28 Ağustos 2017 Pazartesi günü İtalya\'nın Bormio kasabasına hareket ederek sezon öncesi hazırlıklarına 9 Eylül 2017 Cumartesi gününe kadar İtalya\'da devam edecek.

Galatasaray\'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Alex Renfroe, Mehmet Yağmur, Dwight Hardy, Scotty Hopson, Emir Preldzic, DaJuan Summers, T.J. Cline, Rakeem Christmas, Ege Arar, Richard Hendrix, Serkan Aydın, Erol Yiğit, Yaşa Şekeroğlu, Abdülkadir Çakır.

Galatasaray kamp boyunca 4 hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, 3 Eylül\'de Pallacanestro Cantù, 4 Eylül\'de ratiopharm Ulm, 5 Eylül\'de Fiat Torino ve 8 Eylül\'de EA7 Milano ile karşılaşacak.

9 Eylül Cumartesi günü İstanbul\'a dönecek olan sarı-kırmızılılar 13 Eylül Çarşamba günü ise Fransa\'ya hareket edecek. Fransa\'nın Angers şehrinde Prostar Turnuvası\'na katılacak Galatasaray Odeabank, burada da üç hazırlık maçı oynayacak.

14 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00\'de Cholet Basket ile karşılaşacak olan Galatasaray, 15 Eylül Cuma TSİ 22.00\'de ise Elan Chalon ile oynayayacak. Turnuvanın beşincilik maçı 16 Eylül Cumartesi TSİ 16.00\'da, üçüncülük maçı TSİ 18.30, şampiyonluk maçı ise TSİ 21.15\'te oynanacak.

Sarı-kırmızılılar daha sonra 19 Eylül Salı günü TSİ 20.00\'de bir kez daha Cholet Basket ile karşılaşacak.

20 Eylül Çarşamba günü İstanbul\'a dönecek olan Galatasaray Odeabank yeni sezon hazırlıklarının kalan kısmını ise İstanbul\'da geçirecek.