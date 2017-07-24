Galatasaray Odeabank Renfroe'yi duyurdu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da mücadele edecek olan Galatasaray Odeabank, yeni sezon için transferlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ABD'li oyun kurucu Alex Renfroe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:



"1986 yılında Tennessee’de dünyaya gelen Alex Renfroe, kolej kariyerinin başında büyük okullardan burs alamayınca eyaletinin okullarından Trevecca Nazarene’de forma giydiği iki sezonun ardından Belmont’a geçti. Buradaki alışarak geçen ilk yılın ardından 16,2 sayı, 7,1 ribaund, 5,1 asist ve 2 top çalma gibi istatistiklerle kolej kariyerini göz doldurucu şekilde noktaladı. VEF Riga, KK Zagreb ve Brindisi ve Valladolid’de geçirdiği üç buçuk sezonda oyunun her alanına yaptığı katkılarla Alman ekibi Brose Baskets’e transfer oldu ve takımının lig şampiyonluğu yaşamasına önemli katkı sağladı. Yenisey Krasnoyarsk’ta da oldukça verimli geçirdiği sezonun ardından önce Saski Baskonia ile ACB playofflarında boy gösterdi.



2014 yılında geldiği ALBA Berlin’de 10,8 sayı, 4,7 ribaund, 4,8 asist ve 1 top çalma istatistikleriyle oynadı ve Alman devi Bayern Münih’e transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda da oldukça verimli bir yıl geçiren Renfroe için kariyerinin belki de en üzücü anı İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleşiyordu. Eurocup şampiyonluğuna giden Yenilmez Armada’nın çeyrek finalde eşleştiği Bayern Münih’te son saniyelerde tura ortak olma şansında şutu kullanan Renfroe, Vladimir Micov tarafından bloklanmıştı.



Geçtiğimiz sezona Bayern Münih’te başlayıp Barcelona’da bitiren 31 yaşındaki oyun kurucu 2015 Eurobasket’te devşirme statüsünde formasını giydiği Bosna Hersek ile 2019 Dünya Şampiyonası Ön Eleme maçları öncesinde takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında Hollanda potasına 27 sayı bıraktı.