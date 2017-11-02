Galatasaray Odeabank kazanmayı unuttu

Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis: 73-78

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası B Grubu maçında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Litvanya ekibi BC Lietkabelis\'e 78-73 mağlup olarak 4\'üncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 25-13, ilk yarıyı ise 43-32 önde kapattı.

3\'üncü periyotta rakibinden 26 sayı yiyen Galatasaray Odeabank, rakip potaya 18 sayı gönderdi ve son periyoda 3 sayı farklı önde girdi: 61-58. Son periyotta da rakibini durduramayan sarı-kırmızılılar, 20-12\'lik çeyrek skoruyla sahadan 78-73 mağlup ayrıldı ve gruptaki 4\'üncü maçından da eli boş ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Galatasaray Odeabank\'tan DJ Summers olurken, Lietkabelis\'te Darjus Lavrinovic 18 sayı üretti.