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Spor

Galatasaray Odeabank kazanmayı unuttu

Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis: 73-78 İSTANBUL, (DHA) 7DAYS Avrupa Kupası B Grubu maçında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Litvanya ekibi BC Lietkabelis'e 78-73 mağlup olarak 4'üncü maçında da galibiyetle tanışamadı

02 Kasım 2017 01:22

Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis: 73-78

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası B Grubu maçında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Litvanya ekibi BC Lietkabelis\'e 78-73 mağlup olarak 4\'üncü maçında da galibiyetle tanışamadı.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 25-13, ilk yarıyı ise 43-32 önde kapattı.
3\'üncü periyotta rakibinden 26 sayı yiyen Galatasaray Odeabank, rakip potaya 18 sayı gönderdi ve son periyoda 3 sayı farklı önde girdi: 61-58. Son periyotta da rakibini durduramayan sarı-kırmızılılar, 20-12\'lik çeyrek skoruyla sahadan 78-73 mağlup ayrıldı ve gruptaki 4\'üncü maçından da eli boş ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Galatasaray Odeabank\'tan DJ Summers olurken, Lietkabelis\'te Darjus Lavrinovic 18 sayı üretti.

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