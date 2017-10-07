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Spor

Galatasaray Odeabank galibiyetle başladı

Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol: 82-58 İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk GALATASARAY ODEABANK: Richard Hendrix 6, Ege Arar 4, Alex Renfroe 7, Rakeem Christmas 15, Scotty Hopson 20, DaJu

07 Ekim 2017 21:41

Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol: 82-58

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
GALATASARAY ODEABANK: Richard Hendrix 6, Ege Arar 4, Alex Renfroe 7, Rakeem Christmas 15, Scotty Hopson 20, DaJuan Summers, Emir Preldzic 8, Göksenin Köksal 16, Serkan Aydın, Dwight Hardy 6
GAZİANTEP BASKETBOL: Victor Rudd 11, Dewayne White 13, Orhan Haciyeva 2, Berk Kar, Mark Lyons 12, Sean Williams, Jure Balazic 3, Erden Eryüz, Adnan Hepgür, Can Öğüt 7, Erol Can Çinko 3, Sean Armand 7
İLK ÇEYREK: 18-5
DEVRE: 35-14
3\'ÜNCÜ ÇEYREK: 52-36
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol\'u 82-58 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye çok etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyotta yalnızca 5 sayı yerken, rakip potaya 18 sayı gönderdi. 2\'nci periyotta da rakibine karşı üstünlük sağlayan Galatasaray Odeabank, devreye 35-14 önde girdi.
3\'üncü çeyrekte ev sahibi ekip istediği oyunu sergileyemezken, Gaziantep Basketbol isabetli üçlükleriyle maça ortak oldu. Ancak periyodun sonunda tekrardan vites artıran sarı-kırmızılılar, periyodu 52-36 üstün kapattı. Son periyotta da rakibine oyun üstünlüğünü bırakmayan Galatasaray Odeabank, sahadan 82-58 galip ayrılarak bu sezonki ilk maçında ilk galibiyetine ulaştı.

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