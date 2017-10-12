Galatasaray Odeabank farklı yenildi

Galatasaray Odeabank - Bayern Münih: 69-86

İSTANBUL, (DHA) - 7DAYS Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Bayern Münih\'e 86-69 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk periyotunu Bayern Münih 23-17 önde kapattı. 2\'nci periyotta vites artıran Münih ekibi, farklı daha da açtı ve devreye 50-34 önde girdi. 3\'üncü periyotta Galatasaray Odeabank rakibine karşı üstünlük kursa da, Bayern Münih son periyota girilirken 66-52 üstündü. Son periyotta da Galatasaray Odeabank\'a oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Almanya temsilcisi, sahadan 86-69 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Galatasaray Odeabank\'tan Scotty Hopson olurken, Bayern Münih\'te Vladimir Lucic 16 sayı üretti.