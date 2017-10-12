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Spor

Galatasaray Odeabank farklı yenildi

Galatasaray Odeabank - Bayern Münih: 69-86 İSTANBUL, (DHA) - 7DAYS Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Bayern Münih'e 86-69 mağlup oldu

12 Ekim 2017 00:54

Galatasaray Odeabank - Bayern Münih: 69-86

İSTANBUL, (DHA) - 7DAYS Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Bayern Münih\'e 86-69 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk periyotunu Bayern Münih 23-17 önde kapattı. 2\'nci periyotta vites artıran Münih ekibi, farklı daha da açtı ve devreye 50-34 önde girdi. 3\'üncü periyotta Galatasaray Odeabank rakibine karşı üstünlük kursa da, Bayern Münih son periyota girilirken 66-52 üstündü. Son periyotta da Galatasaray Odeabank\'a oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Almanya temsilcisi, sahadan 86-69 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Galatasaray Odeabank\'tan Scotty Hopson olurken, Bayern Münih\'te Vladimir Lucic 16 sayı üretti.

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