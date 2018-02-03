T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka: 77-89

İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Can Mavisu GALATASARAY ODEABANK: Taylor 22, Hardy 10, Göksenin Köksal 10, Summers 12, Hendrix 1, Ege Arar 3, Renfroe 2, Mehmet Yağmur 3, Juskevicius 14 DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin

03 Şubat 2018 22:20

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Can Mavisu
GALATASARAY ODEABANK: Taylor 22, Hardy 10, Göksenin Köksal 10, Summers 12, Hendrix 1, Ege Arar 3, Renfroe 2, Mehmet Yağmur 3, Juskevicius 14
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 22, Muhammed Baygül 2, Sant-Roos 7, Kidd 18,  Eric 17, Furkan Aldemir 2, Bell 7, Kartal Özmızrak 3, Okben Ulubay 9, Cummings 2, Emircan Koşut
1\'İNCİ PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 40-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda Galatasaray Odeabank\'ı 89-77 mağlup etti. Darüşşafaka bu sonuçla 10\'uncu galibiyetine uzanırken, Galatasaray Odeabank 11\'inci kez yenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON Sinan Erdem HAKEMLERYalman Ahmet Ersan Ergüler Can Mavisu GALATASARAY ODEABANK TaylorHardyGöksenin KöksalSummersHendrixEge ArarRenfroeMehmet YağmurJuskeviciusWilbekinMuhammed BaygülSantRoosKiddFurkan Aldemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24