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Spor

Galatasaray Odeabank - Banvit: 72-91

İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Erşan kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk GALATASARAY ODEABANK: Hardy 13, Ege 2, Göksenin 10, Taylor, Walker 7, Summers 8, Preldzic 15, Renfroe 15, Mehmet 2 BANVİT: Thomas 11, Caloiaro 19, Vidmar 9, Tayl

07 Ocak 2018 21:58

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 13, Ege 2, Göksenin 10, Taylor, Walker 7, Summers 8, Preldzic 15, Renfroe 15, Mehmet 2
BANVİT: Thomas 11, Caloiaro 19, Vidmar 9, Taylor 25, Rautins 5, Erkin 8, Rıdvan 7, Şehmus, Tolga 3, Kulig 4
1\'İNCİ PERİYOT: 13-18
İLK YARI: 40-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14\'üncü hafta maçında Banvit deplasmanda Galatasaray Odeabank\'ı 91-72 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Bandırma ekibi, ilk periyodu 18-13 önde geçti. 2\'nci periyotta Galatasaray Odeabank ilk çeyreğe kıyasla hücum gücünü artırırken, 27-25\'lik çeyrek skoru yakaladı ve devreye 43-40\'lık Banvit üstünlüğü ile girildi.
3\'üncü periyotta oyunu domine eden deplasman ekibi, rakip potaya 22 sayı gönderirken kendi potasında ise yalnızca 10 sayı gördü ve farkı 15\'e çıkarttı: 50-65. Son periyotta da rakibine skor üstünlüğünü bırakmayan Banvit, sahadan 91-72 galip ayrıldı.
Öte yandan, Galatasaray Odeabank\'ta hafta içinde görevine son verilen başantrenör Erman Kunter\'in yerine yardımcı antrenörlerden Recep Şen görev yaptı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank ligdeki 9\'uncu mağlubiyetini alırken, Banvit 8\'inci galibiyetini tattı.
Ligde üst üste 4\'üncü mağlubiyetini alan Galatasaray Odeabank, ilk yarının son maçları öncesi matematiksel olarak ilk yarı sonunda ilk 8\'de yer alma şansını yitirdi ve Türkiye Kupası\'na katılmaması kesinleşti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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