Galatasaray, Mario Götze ile görüşecek

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Arda Turan ile ilk transferini resmiyete kavuşturan Galatasaray, gözünü yurt dışına çevirdi. Sarı-kırmızılıların idari menajeri Şükrü Hanedar'ın Mario Götze için randevu aldığı ortaya çıktı.

Borussia Dortmund'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve serbest kalan Mario Götze ile 10 Ağustos Pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenilirken, bonservisi elinde olan Alman yıldız ve menajeriyle mali şartlar konuşulacak.

Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile mali şartları konuşulacak. Götze'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve imza parası talep ettiği belirtiliyor.



Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda



Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.