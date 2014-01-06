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Spor

Galatasaray John Terry'ye teklif götürecek

İngiliz basını, sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi sona erecek John Terry için Galatasaray'ın devreye gireceğini yazdı

06 Ocak 2014 16:07

Galatasaray’ın, Chelsea’de forma giyen savunma oyuncusu John Terry için 12 milyon Euro’luk bir teklifle İngiliz kulübünün kapısını çaldığı iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Terry için Sarı-Kırmızılıların devreye gireceği belirtildi. İyi bir sezon geçiren Terry’nin, Chelsea ile mevcut sözleşmesini 1 sene daha uzatması beklenirken, Galatasaray 33 yaşındaki yıldız için 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Mirror gazetesinde çıkan haberde; Galatasaray’ın Terry için yıllık 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ancak tecrübeli futbolcunun önceliğinin Chelsea olduğu ifade edildi. Aynı haberde Galatasaray’ın Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi yıldızlara sahip olduğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 mücadelesinde Chelsea ile eşleştiğine de dikkat çekildi. Jose Mourinho ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Terry’yi önümüzdeki sezon da kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı.

Öte yandan ara transfer döneminde Grasshoppers’lı Hajrovic’i kadrosuna katmak isteyen G.Saray, 22 yaşındaki Bosnalı oyuncuyu Türk statüsünde oynatmanın yollarını arıyor. Sarı-Kırmızılı kulüple takımının arasındaki görüşmeyi doğrulayan Hajrovic, “Birçok insan benim bugün, yarın takımdan ayrılmak istediğimi biliyor. Ne olacağını zaman gösterecek. Türk pasaportu almanın bir yolu bulunacaktır, buna inanıyorum. Türkiye çekici bir lig. Özellikle İstanbul’daki bütün takımların muhteşem kültür birikimleri var.” dedi.

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