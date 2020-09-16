Galatasaray istedi, Derby County kaptı!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kamil Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun takımı Derby County ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

İngiltere Championship takımlarından Derby County, Jozwiak'ın transferini açıklayıp transferi resmiyete kavuşturdu. Teknik direktör Cocu, transfer için "Çok büyük bir potansiyeli transfer ettik. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bizim için önemli bir oyuncu olacak. Uzun süredir takip ediyorduk, müthiş bir transfer yaptık" ifadelerini kullandı.

9 gol, 7 asistle oynadı

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü. Bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.