Galatasaray'ın yıldızı Yedlin'e, Inter Miami kancası

ABD basını, David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin Galatasaray'ın yıldız oyuncusu DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardığını ve tecrübeli bekin MLS'ye döneceğini yazdı.

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından kadroda düşünülmeyen futbolcularla görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında kiralanan Gustavo Assuncao ile yollar ayrıldı.

Amerika basınına göre Galatasaray'da ikinci ayrılık DeAndre Yedlin'in ülkesine dönmesiyle olacak.

Miami Total Futbol'un haberine göre, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, ABD Milli Takımı'nın yıldızı DeAndre Yedlin ile temasa geçti. Haberde serbest kalma bedeli bulunmayan Yedlin'in transfer teklifini kabul etmeye yakın olduğu ve Galatasaray'dan her an ayrılabileceğini yazdı.

1 Şubat 2021 yılında Newcastle United'dan transfer edilen Yedlin, bu sezon 23 maçta süre aldı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.