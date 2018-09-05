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Spor

Galatasaray, Harrison'ı renklerine bağladı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı forvet Aaron Harrison ile 1 yıllık anlaşma sağladı

05 Eylül 2018 16:11

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı forvet Aaron Harrison ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 
Şutör guard, kısa forvet pozisyonlarında forma giyen ve geçtiğimiz sezonu America’nın Dallas Mavericks takımında geçiren 1994 doğumlu Harrison, geçtiğimiz sezonun Mart ayında Dallas Mavericks ile önce 10 günlük, daha sonra tüm sezonu kapsayan bir kontrat imzalayıp 9 maçta 6.6 sayı, 2.6 ribaund, 1.2 asist ve 1 top çalma ortalamaları tutturdu.

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