Galatasaray, evinde bir puana razı oldu 

Kayserispor'un 10 kişi kaldığı mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona ererken, Hes Kablo Kayserispor'un ise galibiyet hasreti dört maça çıktı.