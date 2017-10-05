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Spor

Galatasaray dünya devlerini solladı!

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 24 takımın katılımıyla yarın Hindistan'da başlayacak olan U17 Dünya Kupası'na damga vurdu

05 Ekim 2017 20:50

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 24 takımın katılımıyla yarın Hindistan\'da başlayacak olan U17 Dünya Kupası\'na damga vurdu.
Sarı-kırmızılı takımın Türkiye U17 Milli Takımı\'na 7 oyuncu birden göndermesi yabancı basının ilgisini çekti. Sarı-kırmızılıların; Real Madrid, Manchester City ve Chelsea\'den daha fazla oyuncu gönderdiğine dikkat çekildi.
ALTIN JENERASYON\'DAN 7 İSİM
Galatasaray, \'Altın jenerasyon\' olarak adlandırılan 2000 jenerasyonundan 7 oyuncu ile turnuvaya en çok oyuncu gönderen kulüp olurken, son dönemde altyapıya yaptığı yatırımla adından söz ettiren Altınordu 5 oyuncu ile ikinci sırada yer almıştı. Teknik direktör Murat Hacıoğlu\'nun açıkladığı 24 kişilik kadroya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonaya oyuncu gönderemezken, Trabzonspor ve Bursaspor\'dan sadece 1\'er oyuncu davet edilmişti.
SCOUT DA GİTTİ
Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, sportif direktör Cenk Ergün\'ün talimatıyla turnuvayı takip etmesi için kulüp scoutlarından birini görevlendirdi. Galatasaray scout ekibinde yer alan Emre Decdeli şampiyonayı yerinden takip edecek.
TÜRKİYE; PARAGUAY, MALİ VE YENİ ZELANDA İLE KARŞILAŞACAK
Avrupa kıtasından sadece 5 takımın katıldığı turnuvada Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere ve Türkiye U17 Milli Takımı bulunuyor. Şampiyonada B Grubu\'nda yer alan millilerimiz grupta Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

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