Galatasaray Dortmund’a direnemedi



UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray D grubu maçında İstanbul'da konuk ettiği Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 4-0 yenilerek ikinci tur şansını zora soktu. Türk Telekom Arena'daki mücadeleyi 42 bin kişi izledi. Özellikle ilk yarıdaki etkili oyunuyla 3 farklı üstünlüğü bulan konuk Dortmund'un gollerini Pierre-Emerick Aubameyang (6./18.), Marco Reus (41.) ve Adrian Ramos (83.) attı.

Dortmund Avrupa'da bambaşka

Bundesliga'nın aksine Devler Ligi'nde bambaşka bir görüntü çizen Borussia Dortmund böylece üçüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti ve ikinci turu büyük ölçüde garantiledi. 1 puanda kalan Galatasaray ise averajla grup sonunculuğuna geriledi.

İlk yarıda kontra ataklarla etkili olan Borussia Dortmund gol perdesini henüz 6'ncı dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle açtı. Aynı futbolcu 18'nci dakikada farkı 2'ye yükseltti. 31'nci dakikada Aubameyang'ın bir şutu da direkten döndü. İlk golün pasını veren Marco Reus 41'inci dakikada ceza alanı dışından yaptığı şık vuruşla farkı 3'e yükseltti. Bu gole sarı-kırmızılı taraftarlar alkışla tepki verdi. Galatasaray'ın bu yarıda Burak Yılmaz ve Sneijder ile rakip kalede tehlike yaratma çabaları sonuç vermedi ve devre konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Borussia Dortmund bu devrede de Galatasaraylı oyunculara çok fazla boş alan bırakmadı. Sarı-siyahlılar bu devrede yine Marco Reus ve Aubameyang ile pozisyonlar bulurken oyuna sonradan giren iki oyuncu farkı dörde yükseltti. Kolombiyalı Adrian Ramos oyuna girdikten bir dakika sonra İlkay Gündoğan'ın pasını ağlarla buluşturdu (83.). Sarı-kırmızılı futbolcular farkın 4'e yükselmesiyle iyice oyundan düşerken taraftarın da büyük ölçüde tribünlerden ayrıldığı görüldü.

Arsenal'ı Podolski taşıdı

D grubunun diğer mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, Anderlecht'i deplasmanında 2-1 yendi. Belçika ekibi Najar'ın golüyle 71'nci dakikada öne geçerken bu üstünlüğünü koruyamayarak son dakikada yediği gollerle rakibine boyun eğdi. Konuk takım Gibbs (89.) ve oyuna 85'inci dakikada dahil olan Alman milli oyuncu Podolski'nin (90+1) golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. D grubunda Arsenal puanını 6'ya yükselterek lider Dortmund'un ardından ikinci sırada yer aldı. 1 puanlı Anderlecht üçüncü sırada.

Leverkusen'e beş dakika yetti

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başka Alman temsilcisi Bayer Leverkusen Rus ekibi Zenit'i 2-0 yenerek C grubunda 6 puanla liderliğe yükseldi. BayArena'da oynanan ve 27 bin 254 kişinin izlediği mücadelede ev sahibi takım özellikle ikinci yarıda etkili olurken beş dakika içinde bulduğu iki golle sonuca gitti.

Leverkusen'in gollerini savunma oyuncuları Giulio Donati (58.) ve Kyriakos Papadopoulos (63.) atarken her iki golün de pasını veren Hakan Çalhanoğlu galibiyetin mimarı oldu. Wendell 78'inci dakikada ikinci sarı kartını görünce ev sahibi takım maçı 10 kişi tamamladı.

C grubunun diğer mücadelesinde Monaco ile Benfica 0-0 berabere kaldı. Bu grupta 6 puanlı lider Leverkusen'in ardından 5 puanlı Monaco ikinci, 4 puanlı Zenit üçüncü ve 1 puanlı Benfica son sırada.

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla 3'üncü maçlar tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu:

Atletico Madrid 5 – Malmö 0

Olympiakos 1 – Juventus 0

B grubu:

Liverpool 0 – Real Madrid 3

Ludogorets Razgrad 1 – Basel 0

C grubu:

Bayer Leverkusen 2 – Zenit 0

Monaco 0 – Benfica 0

D grubu:

Anderlecht 1 – Arsenal 2

Galatasaray 0 – Borussia Dortmund 4