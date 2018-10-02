Galatasaray devlerle yarışıyor

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Avrupa futbolunun büyük liglerinde haftalar ilerledikçe şampiyonluk adayı takımlar etkili performanslar göstererek liderliklerini sürdürüyor. Özellikle iç saha performansları göz önüne alındığında Galatasaray, Avrupa\'nın devleriyle yarışıyor.

RAKİPLERİ DEVLER

Gösterdiği iç saha performansıyla İngiltere\'den Manchester City, İspanya\'dan Barcelona, İtalya\'dan Juventus ve Fransa\'dan Paris Saint-Germain ile yarışıyor.

Spor Toto Süper Lig\'in son şampiyonu Galatasaray, iç sahada rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Geçen sezonda gösterdiği iç saha performansıyla şampiyonluğun yolunu açan sarı kırmızılı ekip 4 iç saha maçından 12 puan çıkardı ve 12 gol attı ve 1 gole engel olamadı. Ligde 2 mağlubiyetini de deplasmanda alan Galatasaray, 15 gol atmasına karşın kalesinde 9 gol gördü ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Premier Lig\'de geçen sezonu rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Manchester City, bu sezona da etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı da galibiyetle tamamlayan City, 13 kez gol sevinci yaşadı ve kalesinde 2 gol gördü. 11 averajla birlikte ligde liderliğini sürdüren Manchester ekibi, toplamda çıktığı 7 lig maçında 6 galibiyet aldı 21 gol attı ve 3 gol yedi. Liverpool ile 19 puana sahip Manchester City ise averajla liderliğini sürdürüyor.

LaLiga\'nın son şampiyonu Barcelona, ligde liderliğini sürdürmesine rağmen iç sahada istediği gibi başlayamadı. 4 maça çıkan bordo lacivertli takım, 2 mücadelesinden galibiyet çıkarırken 2 maçtan da 1\'er puanla ayrıldı. 14 kez rakip fileleri havalandıran Barcelona, 5 golü de kalesinde gördü. Deplasmandan da 2 galibiyet çıkaran Katalan ekibi 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Real Madrid ile birlikte 14 puanı bulunan Barcelona averajla liderliğine devam etti.

İtalya Serie A\'ya yıldız futbol Cristiano Ronaldo transferinin yankılarıyla giren Juventus, 7 karşılaşmadan 21 puan topladı ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. İç sahada 4\'te 4, deplasmanda da 3\'te 3 yapan siyah beyazlılar, 16 gol attı ve 5 golü kalesinde gördü. Ev sahibi olarak çıktığı 4 maçta 9 atan siyah beyazlılar 2 gole engel olamadı ve 7 averaj yakaladı.

Fransa Ligue 1\'de Neymar\'lı Mbappe\'li kadrosuyla 1\'inci sırada bulunan Paris Saint Germain yeni sezonda iç saha serisini sürdürdü. Fransa\'da ilk 8 hafta geride kalırken Kırmızı lacivertli ekip evinde çıktığı 4 maçtan 4 galibiyet aldı. bu maçlarda toplam 14 gol atan Paris ekibi kalesinde 2 gol gördü. Toplam da ise Avrupa\'nın gözde liglerinden 1 hafta ileride olan Fransa Ligue 1\'de Paris Saint Germain 8\'de 8 yaparak 24 puanla şampiyonluk yolunda kayıpsız devam ediyor.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Geçen sezonun 7\'nci haftasında da iç sahada çıktığı 43 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Terim\'in öğrencileri12 gol attı ve 3 golü kalesinde gördü. Sezonu ise ev sahibi olduğu 17 mücadelede 16 galibiyet alarak kapatan Galatasaray sadece 1 beraberlik elde etti. Şampiyonlukla sonuçlanan sezonda 46 gol attı ve 9 gol yedi.

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