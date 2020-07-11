Galatasaray'dan Trezeguet atağı

Galatasaray'da Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet yeniden gündeme geldi. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın küme düşmesi halinde Mısırlı yıldızın sarı-kırmızılı takıma transfer olması bekleniyor.



Sezon başında Kasımpaşa'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan Trezeguet, takımı küme düşerse İstanbul'un yolunu tutacak.

Galatasaray'ın masaya oturduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Mısırlı futbolcunun, "Galatasaray'a seve seve gelirim. İstanbul'u da çok özledim" dediği kaydedildi.

Mısırlı futbolcu, bu sezon Ada ekibinde 37 maça çıkan ve 4 gol, 3 asist yaptı.