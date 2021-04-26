Galatasaray'dan Onyekuru kararı

Devre arasında geldiği ilk günlerde lige iyi başlangıç yapan Henry Onyekuru, sonrasında gösterdiği düşük performansla Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye attı. Teknik oirektör Fatih Terim, önümüzdeki sezon Nijeryalı futbolcunun bonservisinin alınmamasına karar verdi.

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun ikinci dönemi erken sonlanıyor. Bir yıllığına kiralandığı sezonda takımın şampiyonluğunda büyük sahibi olan Nijeryalı futbolcu, bu kez beklentilerin altında kaldı.



Devre arasında geldikten sonra lige hızlı bir giriş yapan Onyekuru'nun performansında aynı şekilde düşüş görüldü. Terim, istikrarından şüphe duyduğu futbolcusunun bonservisinin alınmaması için rapor verdi.

Halil ve Gedson zorlanacak

Sabah gazetesinin haberine göre; Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalarda yükselen performansı sebebiyle Onyekuru'ya ayrılan para bu iki futbolcu için harcanılacak. Monaco'dan 4.3 milyon euro satın alma opsiyonuyla gelen Onyekuru için bu maliyet karşılanmayacak.

Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli el yakan Gedson'u yine kiralama formulüyle bir yıl daha kadroda tutmaya çalışacak. Halil için 5 milyon euro talep eden Brentford indirime zorlanacak.