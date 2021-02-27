Galatasaray'dan Mostafa Mohamed yalanlaması!

Zamalek cephesinden gelen, "4 milyon doların üzerinde başka teklif gelirse, Galatasaray teklifi eşitlemek zorunda" açıklaması, sarı-kırmızılı kulüp tarafından yalanlandı. Abdurrahim Albayrak, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini yıl sonuna kadar alacaklarını yineledi

Mostafa Mohamed için farklı cephelerden gelen iddialar, Galatasaray'da tepkiye neden oldu. Bir Zamalek yöneticisinin, "4 milyon doların üzerinde başka teklif gelirse, Galatasaray bu teklifi eşitlemek zorunda, aksi halde yüksek teklifi yapan oyuncuyu alır" yönündeki açıklaması, sarı-kırmızılılar tarafından doğrulanmadı.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mohamed'le ilgili hiçbir sorun olmadığını bir kez daha yineleyerek, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini yıl sonuna kadar 4 milyon dolar ödeyerek alacaklarını ve kendileri açısından en ufak bir problem bulunmadığını ifade etti.

Uzun vadeli proje

Yönetimin, 1.5 sezonluğuna kiralanan Mohamed'le, sonraki sezonları da masaya yatırdığı ve uzun vadeli bir proje yapıldığı öğrenildi.



Galatasaray'ın planı, Mohamed'den saha içinde en iyi şekilde yararlanıp, ardından rekor bir bedelle Avrupa devlerinden birine satışını gerçekleştirmek.