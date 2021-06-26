Galatasaray'dan Falcao kararı!

Galatasaray'da Fatih Terim’in, büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıkıp Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans göstermişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon euro tutarındaki ağır maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’a 2019’da Monaco’dan gelen Radamel Falcao toplamda 40 resmi maça çıktı ve 20 gol kaydetti. Kolombiyalı yıldız 2 yıllık süreçte sakatlık yüzünden tam 36 maç kaçırdı. Falcao son olarak covid olmuştu.