Galatasaray'dan Etebo açıklaması

Galatasaray, Stoke City'de forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Etebo, geçen sezona Championship League ekibinde başladı. 8 maçta görev yapan orta saha oyuncusu devre arasında Getafe'ye kiralandı. Etebo, La Liga'da 6 maçta ilk 11'de görev yaptı ve 1 gol attı.

Galatasaray bugüne kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.